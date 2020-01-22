الجبير: الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون حالياً ضد سياسات نظام الملالي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن السعودية دولة ذات سيادة ولن نقبل أن تحاضروا علينا.

وأضاف الجبير في كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، "معلوماتكم حول السعودية مبنية على الإشاعات... توقفوا عن انتقاد قضائنا... لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".

وأشار الجبير إلى الدور الأوروبي المهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا، مبيناً أن بلاده تواصل العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وشدد على أن المملكة تلاحق كل من ينشر التطرف والإرهاب.

وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إلى النظام الإيراني، مؤكداً أن إيران تعد الدولة الكبرى الراعية للإرهاب في العالم، نافياً أن تكون طهران هي الحامي الرئيسي للشيعة في العالم، موضحاً أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون حالياً ضد سياسات نظام الملالي.

كما تناول الوزير السعودي تداعيات مقاطعة بلاده وعدد من الدول للدوحة، إلا أنه شدد بالقول: "نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".

وحول الملف اليمني، أوضح الوزير الجبير أن السعودية قدمت 14 مليار دولار في سبيل التنمية في اليمن، وبين أن الميليشيات الحوثية ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني، كما أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران هي من كانت البادئ بالاعتداء على بلاده، حيث أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية.