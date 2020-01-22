ميزة جديدة لواتساب لحماية العين

يواجه مستخدمي واتسآب مشكلة كبيرة عند الليل، نظرا إلى عدم توافر ميزة الوضع الليلي التي تحمي العين من أضرار الإضاءة الكبيرة الملفتة.

وأعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتساب” أنها بصدد طرح الميزة التي طال انتظارها خلال السنوات الماضية، والتي تتعلق بتوفير الوضع الليبي بصورة تجريبية.

وأكدت مدونة wabetainfo المتخصصة في أخبار التطبيقات، أن تطبيق “واتساب” أرسل تحديثا إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر “غوغل بلاي”.

وتوفر تلك الميزة حماية كبيرة من أشعة الهاتف الذكي التي تضر بالعين، إذا تعتمد على تقليض معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق، لتوفير استهلاك التطبيق لشحن البطارية، والتي يعاني مستخدمون الهواتف أنها تنفذ بسرعة نتيجة عدم توافر ميزة الوضع الليلي في واتساب.

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