متظاهرون يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والبصرة

قام المتظاهرون في العراق بقطع عدد من الطرق الرئيسية للاحتجاج على تأخر تشكيل الحكومة، حيث قام المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.

فيما استمر المتظاهرون بقطع عددا من الطرق الريسية والجسور وسط البلاد وجنبوها لإجبار النخبة السياسية على الاستجابة لمطالبهم التي كسرت حاجز المائة دون أن تسفر عن تشكيل حكومة جديدة تحقق مطالب المتظاهرين، ورغم الطقس السيء في العراق واصل المتظاهرون احتجاجهم بقطع أغلب الشوارع الرئيسية في بغداد، مع استمرار قطع طريق محمد القاسم في الاتجاهين.

و تم تسجيل 15 حالة اختناق وإصابة عند طريق محمد القاسم وساحة الطيران اليوم.

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وكانت الرئاسة نفت في وقت سابق الاستقرار على رئيس وزراء يتولى الحكومة الجديدة، بعد الأنباء التي ترددت عن اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة، حيث أكدت عدم صحة ذلك في بيان رسمي لـ أمير كناني، مستشار رئاسة الجمهورية، إذ أكد عدم صحة ذلك، وأن ما تردد مجرد شائعات تشبه قصص ألف ليلة وليلة

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