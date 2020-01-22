بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 01:39 م

مصدر :يكشف حقيقة تعيين البصري نائباً لرئيس الحشد الشعبي

البصري

نفى مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تعيين أبو علي البصري نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي خلفا لابي مهدي المهندس.

وقال المصدر، إنه لاصحة للانباء التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول اختيار البصري خلفاً للمهندس.
ودعا المصدر، وسائل الاعلام إلى الدقة والتأني في نشر الاخبار وتلقيها من مصادرها الرسمي، سيما الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي المختص بنشر نشاطات وأخبار الحشد.

وتناقلت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا افادت بأن شورى الحشد الشعبي انتخبت “أبي علي البصري” نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي استشهد في غارة أميركية استهدفته مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ستيفن هايكي

السفير البريطاني لدى بغداد يدين قتل وجرح المتظاهرين في العراق 22 كانون الثاني 2020 05:19 م

تظاهرات العراق ضد إيران

العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية 22 كانون الثاني 2020 04:47 م

المجلس الاعلى الاسلامي

المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم 22 كانون الثاني 2020 04:46 م

فاضل الفتلاوي

الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد 22 كانون الثاني 2020 04:43 م

كريم النوري

منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! 22 كانون الثاني 2020 04:40 م

تظاهرات العراق

السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 22 كانون الثاني 2020 04:38 م

علاوي

تكرار لما فعله برزان التكريتي .. تفاصيل السيناريو الجديد لاغتيال إياد علاوي 22 كانون الثاني 2020 04:33 م

هيئة-النزاهة

النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار 22 كانون الثاني 2020 04:22 م

التعليقات