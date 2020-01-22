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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 01:35 م

النوري: صالح سيعقد اجتماعات متواصلة بعد عودته لانهاء ازمة رئاسة الوزراء

صالح

اكد القيادي في منظمة بدر كريم النوري، الاربعاء، ان “العناد” بين القوى السياسية والمتظاهرين هو من اخر تسمية جديد لرئيس الوزراء.
وقال النوري في تصريح  له ان “الازمة الحالية تكمن في اصرار المتظاهرين والكتل السياسية على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء”.
واضاف ان “رئيس الجمهورية برهم صالح رفض الكثير من المبادرات كونها ستتسبب بازمة بين الاطراف المتنازعة وتؤدي الى حدوث قضية اكبر من اختيار رئيس الوزراء”.
وأوضح النوري، أن “صالح سيكلف رئيسا للوزراء الاسبوع المقبل بعد مباحثات سياسية متواصلة فور عودته  من الخارج لتسمية رئيس الوزراء المقبل بشكل غير جدلي”.

ع د

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