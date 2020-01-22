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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 01:33 م

شمس الدين: لا يحق للرلمان تأجيل العطلة التشريعية مرة ثانية

البرلمان

أكد النائب عن حركة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الاربعاء، عدم امكانية تأجيل العطلة التشريعية مجددا، مبينا ان البرلمان سيجتمع فور الاتفاق على تشكيل الحكومة.

وقال شمس الدين في تصريح  ان “مجلس النواب اجل عطلته لمدة شهر كامل ولا يحق له بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب التصويت على تاجيل مجددا ما يعني انه سيتمتع بعطلته بتاريه 3/2”
واضاف شمس الدين ان “المجلس ملزم بالاجتماع في حال تسمية رئيس للوزراء او وجود طارئ في العراق بحسب النظام الداخلي”، مبينا أن “جلسة اليوم ستخصص لقراءة الربعة قوانين مهمة بضمنها قانون مجلس الوزراء الاتحادي وهيئة الاضراف القضائي”.
وكان النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله أكد في وقت سابق، أن مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية حاليا، مشيرا الى أن رئاسة المجلس لم تبلغ بعقد جلسة الأربعاء المقبل.

ع د
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