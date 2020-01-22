عمليات البصرة تعلن حالة “الاستنفار” لتأمين المنشآت الحيوية

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، عن استنفار جميع القطعات والوحدات العاملة بأمر القيادة ضمن قاطع المسؤولية وذلك لتأمين الحماية للمنشآت الحيوية والبنى التحتية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم في بيان، إن “ القوات الأمنية كانت ومازالت حريصة على امن البصرة واستقرارها بالتعاون مع أبنائها وان الغاية من الانتشار الأمني هو لفرض القانون وهيبة الدولة ومطاردة المطلوبين والمندسين وانه لا يسمح بالتجاوز على المدينة والاهالي من أي جهة كانت”.

ودعا نزال إلى “عدم التقرب من المنشآت الحيوية والأملاك العامة والخاصة للمواطنين وكذلك عدم الانجرار إلى أعمال العنف والشغب وقطع الطرق”.

واكد نزال، ان “ القوات الأمنية مطالبة من قبل المواطن البصري بمسك الأرض وتأمين الأماكن العامة واستقرار الوضع الأمني والحفاظ على حياة المواطنين واستمرار الحركة التجارية والتربوية والإدارية لمؤسسات الدولة”

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