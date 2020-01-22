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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 01:24 م

نائب عن البناء يكشف حققة استبعاد الشخصيات المرشحة مؤخرا لمنصب “رئيس الوزراء”

رئيس الوزراء

اكد النائب عن المكون الشبكي، وتحالف البناء قصي عباس،اليوم  الأربعاء، ان الشخصيات التي تم طرح اسمائها مؤخرا لم تستبعد من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان التفاوض يجب ان يكثف للمجيء بشخص غير جدلي لهذا المنصب.
وقال عباس في تصريح له ، ان “المعلومات المتوفرة تفيد باستمرار الحراك والحوار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية لحسم منصب رئيس الوزراء”.
وأضاف ان “المرشحين الذين تم تداولهم مؤخرا مازالوا مطروحين ولم يتم استبعادهم وربما تكون هناك اسماء جديدة مرشحة لهذا المنصب”.
وبين ان “التفاوض والنقاش يجب ان يستمر ويكثف لحين التوصل الى حلٍ مرضٍ، للمجيء بشخص مقبول وغير جدلي”، لافتا الى ان “وضع البلد لايتحمل تأجيل او تسويف او مماطلة في حسم ملف رئاسة الوزراء”.

ع د

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