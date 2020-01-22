ائتلاف النصر يحمل القوى السياسية الرئيسة الانسداد السياسي الحالي والتاخر بتسمية رئيس وزراء مستقل



حمل ائتلاف النصر القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتاخر بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية.



وحذر ائتلاف النصر في بيان : جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة، داعيا القوى السياسية الى ضرورة الارتفاع لمستوى الازمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي.



وطالب الائتلاف بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة.



ف.ا