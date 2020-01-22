بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 12:27 م

شجار تليفزيوني بين نبيل جاسم و"بوق السلطة" عبد الكريم خلف.. ونشطاء لخلف: تأدب يا بوق القتلة

11

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، ووصفوه بأنه "بوق السلطة".

وزعم خلف خلال استضافته بقناة دجلة مع الأعلى نبيل جاسم، أن أعداد الشهداء والحرجي من المتظاهرين الذين يسقطون يوميا برصاص الميليشيات الحكومة غير صحيحة وقليلة.

ورد النشطاء على خلف قائلين، "تأدب يا بوق القتلة "، يا "بوق السلطة"، كلامك غير صحيح بل يسقط الكثير من المتظاهرين ما بين شهيد وجريح برصاص قواتك.

ونشب شجار تلفزيوني مباشر بين مقدم البرامج نبيل جاسم والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، اللواء عبد الكريم خلف، الذي كانت أرضيته الخلاف حول أعداد الضحايا الذين سقطوا في بغداد وبقية المحافظات في مظاهرات أول من أمس.

فقد عمد المتظاهرون خلالها إلى قطع الطرق بالإطارات المحترقة في كثير من المحافظات، مما أدى إلى وقوع صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 4 أشخاص، ضمنهم مصور تلفزيوني، وإصابة العشرات بجروح بليغة وبحالات اختناق بالقنابل المسلية للدموع، استناداً إلى طيف واسع من المتظاهرين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية والقنوات الفضائية.

غير أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أصرّ خلال اللقاء التلفزيوني المباشر على قناة "دجلة" الفضائية على إنكار سقوط قتلى وتحدث عن إصابة 14 عنصراً من قوات الأمن ونحو 20 متظاهراً في عموم البلاد، في مقابل إلحاح المقدم على أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

ثم تصاعد الانفعال إلى اتهامات متبادلة وسباب بين الطرفين، انتهى بعبارة: "أنت بوق للسلطة" أطلقها نبيل جاسم على اللواء عبد الكريم خلف.

وبمجرد انتهاء الشجار التلفزيوني، انهالت التعليقات والآراء حول المقابلة ومضمونها والطرف المسؤول في مواقع التواصل المختلفة، انحاز طيف واسع من الإعلاميين والصحافيين والنشطاء إلى موقف وتصرف الإعلامي نبيل جاسم وحملوا اللواء خلف مسؤولية ما حدث، وهو المتهم أساساً بالكذب من قبل هذه الشرائح التي أطلقت قبل نحو شهرين «هاشتاك» ساخراً عنوانه: "غرد مثل خلف".

وكتب القاص والصحافي حسين رشيد، منتقداً اللواء خلف: "قبل أن يتسلم منصبه بأيام كان عبد الكريم خلف مع الشعب، لكن بعد ذلك تحول إلى ضفة السلطة، كان الأجدر به المحافظة على المهنية العسكرية وعدم الاستفزاز من الأسئلة الصحافية وأن يثبت ضبط النفس العسكرية... لكن دماء الشهداء تعثّر".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
jpeg_895232

منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! 22 كانون الثاني 2020 04:32 م

العلاقات السعودية السورية

هل تفتح السعودية وسوريا صفحة جديدة من العلاقات؟ .. مراقبون يجيبون 22 كانون الثاني 2020 04:23 م

تظاهرات العراق

متظاهرو العراق يتحدون الطقس.. والاحتجاجات في تصاعد 22 كانون الثاني 2020 03:04 م

2

العراق يزداد اشتعالاً.. ومتظاهرون: متواصلون حتى تحقيق المطالب ونرفض نفوذ الملالي 22 كانون الثاني 2020 02:48 م

تظاهرات العراق

محتجو العراق: تظاهراتنا سلمية ونطالب برئيس وزراء مستقل غير تابع لنظام الملالي الإيراني 22 كانون الثاني 2020 11:53 ص

22

انفجار العنف في العراق وعشرات الشهداء والجرحى.. ونشطاء يطالبون بتدخل دولي لحماية المحتجين 22 كانون الثاني 2020 10:27 ص

jpeg_895232

طلاب العراق يتحدون عقوبات وزارة التعليم ويقررون الاستمرار في المظاهرات 21 كانون الثاني 2020 03:09 م

مؤتمر برلين

أبرزها وقف إطلاق النار واستمرار انتاج النفط .. ننشر توصيات قمة برلين حول ليبيا 21 كانون الثاني 2020 02:20 م

التعليقات