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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 12:21 م

بغداد مسؤوليتي " .. حملة لنشر الوعي البلدي والبيئي

أمانة بغداد


اعدت امانة بغداد، ستراتيجية جديدة لتفعيل وترسيخ مفاهيم الوعي البلدي والبيئي بين المواطنين، والتعريف بالانظمة والقوانين والارشادات، من خلال اطلاق حملة "بغداد  مسؤوليتي".

وقالت مديرة قسم الوعي البلدي في الامانة  نضال وادي :" ان القسم اعد خطة خلال العام الحالي لتنفيذ حملة (بغداد  مسؤوليتي) من خلال الحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة والعناية بالمرافق الخدمية فيها". 

 واضافت :" ان الخطة تتضمن تنظيم حملات تطوعية  للشباب لتنظيف الشوارع ورفع النفايات في المناسبات الدينية؛ بغية تعميق مفهوم الانتماء للمدينة وتعزيز الشعور بالمسؤولية ". 

واضافت :" ان الملاكات العاملة في القسم نظمت حملات توعية لطلاب المدارس من خلال المحافظة على نظافة المدرسة والبيت والشارع وتوزيع مجلات ومطبوعات توعية، والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات المدنية .. المحلية والدولية، مثل اليونيسيف ، ونشر ثقافة الحرص على سلامة البيئة والحفاظ على الممتلكات العامة". 

 

ف.ا

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