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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 12:17 م

واسط في حالة استنفار تام لمواجهة سيول قادمة من ايران

السيول

اعلنت محافظة واسط الاستنفار التام لمواجهة مياه الامطار والسيول المتوقع قدومها من المرتفعات الايرانية.

وقال محافظ واسط عادل الزركاني في تصريح صحفي :"  ان خلية ادارة الازمات المدنية اشعرت ادارة المحافظة بوجود موجة كبيرة من الامطار والسيول القادمة من المرتفعات الايرانية قد تهدد واسط والمحافظات المجاورة" ، داعيا  جميع الدوائر الخدمية والساندة الى رفع مستوى الحيطة والحذر واتخاذ التدابير لاي طارئ. 

وحمل الزركاني وزارة المالية والجهات المعنية المسؤولية الكاملة ، لانها  لم تكترث لمخاطر تلك السيول والفيضانات ولم تخصص مبالغ كافية من موازنة الطوارئ لادارة تلك الازمات، ولم ينفذ أي شيء من ذلك، على الرغم من ان خلية الازمات المدنية اقرت ميزانية طوارئ خاصة للمحافظة، لكن لم يصرف اي مبلغ حتى الان ". 

ف.ا

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