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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 12:13 م

البناء : برهم صالح يتنصل عن مسؤولياته بترشيح رئيس للحكومة المؤقتة

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

اتهم تحالف البناء، رئيس الجمهورية برهم صالح بالتنصل من المسؤولية في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة . 

وقال النائب عن البناء احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء والقوى السياسية ، قدموا اكثر من اسم لرئيس الجمهورية واغلبها مقبولة من قبل المتظاهرين، لتتشكيل الحكومة الانتقالية ".

وأضاف :" ان رئيس الجمهورية تنصل عن مسؤولياته ولم يكلف أي اسم من الأسماء التي طرحت اليه "، مشيرا الى :" ان برهم صالح يتهرب عبر التحجج بالسفر تارة الى السليمانية واليوم الى مؤتمر دافوس". 

وتابع الكناني :" على رئيس الجمهورية  التحلي بالشجاعة واعلان احد الاسماء المطروحة لديه وتكليفه بتشكيل الحكومة ، لاخراج العراق من دوامة تتوسع دائرتها في ظل غياب تشكيل الحكومة ". 

ف.ا
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