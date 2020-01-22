البناء : برهم صالح يتنصل عن مسؤولياته بترشيح رئيس للحكومة المؤقتة



اتهم تحالف البناء، رئيس الجمهورية برهم صالح بالتنصل من المسؤولية في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة .



وقال النائب عن البناء احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء والقوى السياسية ، قدموا اكثر من اسم لرئيس الجمهورية واغلبها مقبولة من قبل المتظاهرين، لتتشكيل الحكومة الانتقالية ".



وأضاف :" ان رئيس الجمهورية تنصل عن مسؤولياته ولم يكلف أي اسم من الأسماء التي طرحت اليه "، مشيرا الى :" ان برهم صالح يتهرب عبر التحجج بالسفر تارة الى السليمانية واليوم الى مؤتمر دافوس".



وتابع الكناني :" على رئيس الجمهورية التحلي بالشجاعة واعلان احد الاسماء المطروحة لديه وتكليفه بتشكيل الحكومة ، لاخراج العراق من دوامة تتوسع دائرتها في ظل غياب تشكيل الحكومة ".



ف.ا