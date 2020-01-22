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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 11:42 ص

النفط : 800 الف برميل يوميا ..الطاقة التكريرية للمصافي المحلية

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اعلنت وزارة النفط ارتفاع الطاقة التكريرية للمصافي المحلية الى نحو 800 ألف برميل يوميا. 

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي  حامد يونس الزوبعي في تصريح صحفي :"  ان جميع المصافي المنتشرة في عموم البلاد تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية، وان عمليات الانتاج فيها مستقرة وتوفر جميع انواع المنتجات من خلال ثلاث شركات للمصافي ، هي الشمال والوسط والجنوب ".

واوضح الزوبعي :"  ان الطاقة التكريرية لهذه المصافي مجتمعة تصل الى 800 الف برميل يوميا ، بما يسهم بتوفير 15 مليون لتر يوميا من مادة البنزين و20 مليونا من مادة الكاز اويل، اضافة الى سبعة ملايين لتر من مادة النفط الابيض وكميات من النفط الاسود كناتج عرضي يصل الى 50 الف متر مكعب يوميا، الى جانب المنتجات الاخرى كالزيوت والاسفلت وغيرها ". 

 

ف.ا

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