القانونية النيابية : اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى امرين



اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم امكانية اجراء الانتخابات المبكرة الا بعد توفر امرين.



وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى نقطتين، الاولى هي مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استعدادها لاجراء الانتخابات".



واضاف العقابي :" ان النقطة الثانية هي انه من الناحية الدستورية، لا يمكن اجراء اي انتخابات مبكرة الا بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه بثلثي اصوات اعضائه".



وتابع: " بعد ذلك تتم الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية خلال 60 يوماً من تأريخ التصويت على حل البرلمان ".



ف.ا