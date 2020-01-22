بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 11:38 ص

القانونية النيابية : اجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى امرين

2422019361214النائب حسين العقابي

اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم امكانية اجراء الانتخابات المبكرة  الا بعد توفر امرين.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج الى نقطتين، الاولى هي مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استعدادها لاجراء الانتخابات". 

واضاف العقابي :" ان النقطة الثانية هي انه من الناحية الدستورية، لا يمكن اجراء اي انتخابات مبكرة الا بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه بثلثي اصوات اعضائه".

وتابع: " بعد ذلك تتم الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية خلال 60 يوماً من تأريخ التصويت على حل البرلمان ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تظاهرات العراق ضد إيران

العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية 22 كانون الثاني 2020 04:47 م

المجلس الاعلى الاسلامي

المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم 22 كانون الثاني 2020 04:46 م

فاضل الفتلاوي

الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد 22 كانون الثاني 2020 04:43 م

كريم النوري

منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! 22 كانون الثاني 2020 04:40 م

تظاهرات العراق

السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 22 كانون الثاني 2020 04:38 م

علاوي

تكرار لما فعله برزان التكريتي .. تفاصيل السيناريو الجديد لاغتيال إياد علاوي 22 كانون الثاني 2020 04:33 م

هيئة-النزاهة

النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار 22 كانون الثاني 2020 04:22 م

بدر الزيادي

سائرون تعلن تأجيل حسم مرشح رئاسة الحكومة لحين عودة صالح 22 كانون الثاني 2020 04:19 م

التعليقات