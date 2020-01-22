بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" العزاوي: العراق بلد الأحرار وليس بحاجة إلى أصنام بشرية إيرانية المجلس الاعلى : تظاهرة اخرى بعد "مليونية " الجمعة .. والاضراب العام قادم الفتلاوي : انهاء التعديلات الدستورية بداية الفصل التشريعي الجديد منظمة بدر تختزل ازمة العراق بـ " عناد " بين القوى السياسية والمتظاهرين ! السفير البريطاني في بغداد : لامبرر لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منطق القوى الشيعية : لقاء ترامب جريمة لاتغتفر .. وقتل شعب ثائر مسألة فيها نظر !! مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام النزاهة الاتحادية تضبط مغالاة بأسعار سيارات حوضية بنينوى بـأكثر من 14 مليار دينار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 11:18 ص

التربية: لا تأجيل للعام الدراسي والامتحانات في موعدها

وزارة التربية


أكدت وزارة التربية، ، ان العام الدراسي مستمر ولا نية للتأجيل.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح صحفي: إنه «لا يوجد اي تأجيل للسنة الدراسية الجارية في المحافظات التي شهدت تظاهرات واعتصامات عن الدوام الرسمي». داعياً «أولياء أمور الطلبة إلى التحاق أبنائهم بالدوام حفاظاً على مستقبلهم التعليمي».

واضاف فاروق ان «الوزارة حددت مواعيد امتحانات نصف السنة والكورس الأول لجميع المحافظات». مؤكداً أن «الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد من دون أي تغيير».

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في وقت سابق، إنهاء جميع استعداداتها لإجراء امتحانات نصف السنة، بينما أعلنت إلغاء جميع الأوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاتحاد العراقي

عدوى السياسة تنتقل للرياضة .. اتحاد الكرة العراقي في "فراغ دستوري" 22 كانون الثاني 2020 04:48 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب عدد من موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد 22 كانون الثاني 2020 04:29 م

لجنة العمل

شمول 600 الف أسرة ببرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذا العام 22 كانون الثاني 2020 04:26 م

مؤيد اللامي

مؤيد اللامي : الصحافة لعبت دورا مهما في الاتفاق بين اتحاد الكرة وعدنان درجال 22 كانون الثاني 2020 12:31 م

الكلاب السائبة

محافظ نينوى يشرف " شخصيا" على حملة لمكافحة الكلاب السائبة 22 كانون الثاني 2020 12:28 م

أمانة بغداد

بغداد مسؤوليتي " .. حملة لنشر الوعي البلدي والبيئي 22 كانون الثاني 2020 12:21 م

السيول

واسط في حالة استنفار تام لمواجهة سيول قادمة من ايران 22 كانون الثاني 2020 12:17 م

النفط 1

النفط : 800 الف برميل يوميا ..الطاقة التكريرية للمصافي المحلية 22 كانون الثاني 2020 11:42 ص

التعليقات