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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 11:12 ص

رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الخارجية الاردني سبل خفض التصعيد في المنطقة

الحلبوسي والصفدي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الأردني ‏أيمن الصفدي في عمان ، العلاقات الثنائية ، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآخر ‏مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد.‏

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء :" اهمية التنسيق والتعاون الثنائي بين العراق والأردن ‏على الصعد كافة، وفقا للمصالح المتبادلة، "، مشددا على ضرورة احترام السيادة ‏العراقية من جميع الأطراف، وعدم إقحام البلاد في الصراعات الدولية والإقليمية، ‏مشيرا في الوقت نفسه إلى  وحدة العراق وتماسك أبناء شعبه.‏

وحثَّ رئيس مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحراك الدبلوماسي؛ لخفض حدة ‏التوتر والتصعيد الحاصل في المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

من جهته عبَّر وزير الخارجية الأردني عن موقف بلاده الثابت المتمثل بالملك عبدالله ‏الثاني في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وعلى النصر ‏الكبير الذي حققه على عصابات داعش، فضلا عن دعمه لاعادة البناء والإعمار، ‏والتأكيد على استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والوقوف مع العراق ‏لمواجهة تحدياته.

ف.ا
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