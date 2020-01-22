رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الخارجية الاردني سبل خفض التصعيد في المنطقة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان ، العلاقات الثنائية ، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد.
وأكد الحلبوسي خلال اللقاء :" اهمية التنسيق والتعاون الثنائي بين العراق والأردن على الصعد كافة، وفقا للمصالح المتبادلة، "، مشددا على ضرورة احترام السيادة العراقية من جميع الأطراف، وعدم إقحام البلاد في الصراعات الدولية والإقليمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وحدة العراق وتماسك أبناء شعبه.
وحثَّ رئيس مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحراك الدبلوماسي؛ لخفض حدة التوتر والتصعيد الحاصل في المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جهته عبَّر وزير الخارجية الأردني عن موقف بلاده الثابت المتمثل بالملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وعلى النصر الكبير الذي حققه على عصابات داعش، فضلا عن دعمه لاعادة البناء والإعمار، والتأكيد على استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والوقوف مع العراق لمواجهة تحدياته.
ف.ا