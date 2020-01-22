رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الخارجية الاردني سبل خفض التصعيد في المنطقة



بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية الأردني ‏أيمن الصفدي في عمان ، العلاقات الثنائية ، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآخر ‏مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد.‏



وأكد الحلبوسي خلال اللقاء :" اهمية التنسيق والتعاون الثنائي بين العراق والأردن ‏على الصعد كافة، وفقا للمصالح المتبادلة، "، مشددا على ضرورة احترام السيادة ‏العراقية من جميع الأطراف، وعدم إقحام البلاد في الصراعات الدولية والإقليمية، ‏مشيرا في الوقت نفسه إلى وحدة العراق وتماسك أبناء شعبه.‏



وحثَّ رئيس مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحراك الدبلوماسي؛ لخفض حدة ‏التوتر والتصعيد الحاصل في المنطقة، والحفاظ على أمنها واستقرارها.‏



من جهته عبَّر وزير الخارجية الأردني عن موقف بلاده الثابت المتمثل بالملك عبدالله ‏الثاني في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وعلى النصر ‏الكبير الذي حققه على عصابات داعش، فضلا عن دعمه لاعادة البناء والإعمار، ‏والتأكيد على استمرار التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والوقوف مع العراق ‏لمواجهة تحدياته.



ف.ا