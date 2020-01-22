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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 11:03 ص

نائب يكشف عن ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل

اسعد ياسين

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، اسعد ياسين، عن ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل.

وقال ياسين”: ان هناك تحديات كبيرة ستواجه رئيس الوزراء المقبل، ابرزها الوضع الامني والقضايا الخدمية والاقتصادية والعلاقات الدولية، لاسيما في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. مبينا: ان هذه التحديات تحتاج الى رئيس وزراء شجاع وقوي،.

 واكد اهمية تسمية رئيس وزراء يتحلى بالقوة والشجاعة في اتخاذ القرارات، ويحافظ على امن البلاد وسيادته، ويعمل على اعادة هيبة الدولة، وابعاد البلاد عن صراعات المنطقة، وعدم الانحياز لطرف دون اخر، وان يضع امامه مصلحة البلاد والشعب فقط.
واشار الى: ان القضايا الخدمية من اهم التحديات التي يمكن لرئيس الوزراء ان يتجاوزها من خلال تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن.

الى ذلك، اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي, ان خلاف الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس حكومة بديل لعبد المهدي لا يتعلق بالشخص المرشح، بل بآلية عمل الحكومة المقبلة.

وقال المسعودي في تصريح صحفي: ان “الكثير يعتقد أن خلافات الكتل الشيعية تتعلق بكيفية اختيار الشخصية التي تتم تسميتها لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا الاعتقاد بعيد جدا عن الصحة، وان ما يجري في قاعات النقاشات المغلقة هو خلاف عن الآلية التي ستكون عليها الحكومة المقبلة”.
وأضاف ان “هناك ثلاثة اتجاهات مختلفة ومتقاطعة بشأن الآلية”. مبينا أن “الاتجاه الأول يضغط بشأن استمرار عبد المهدي لفترة انتقالية بصلاحيات محددة، والثاني يرغب الاتيان بشخصية مستقلة ومعروفة ومجربة بالعملية السياسية كما حصل في ترشيح السوداني والشكري وغيرهم، وتمنح فترة أطول الى حين اجراء الانتخابات دون ان تحدد عمل الحكومة”.
وتابع المسعودي: “اما الاتجاه الثالث، وهو ما يتناسب مع مواصفات ساحات التظاهر بأن يكون مستقلا تماما وقويا، ويجري انتخابات مبكرة، وهذا ما لا ترضاه الكتل السياسية لانها ستكون الخاسر الأكبر”. مؤكدا ان “العملية السياسية تمر بأصعب حالات التعقيد والتأزيم”..

 

ف.ا

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