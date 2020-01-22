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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 كانون الثاني 2020 10:44 ص

الحلبوسي يبحث مع نظيره الاردني العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في المنطقة

الحلبوسي والطراونة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في عمان،  مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة؛ العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

واكد الحلبوسي خلال اللقاء :" حرص العراق على تعزيز التعاون بين العراق والاردن في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه وسلامة ووحدة أرضه وشعبه، ودعم الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح، وضمان عودة النازحين والمهجرين، وإعادة الاستقرار "، مثمنا موقف الأردن الثابت الذي يؤكده الملك عبد الله الثاني في إسناد العراق.

من جهته جدَّد الطراونة موقف بلاده الثابت، المتمثل بالملك عبد الله الثاني وشعب الأردن بدعم العراق لمواجهة جميع التحديات، وضمان سلامة ووحدة أرضه وشعبه، واحترام الجميع للسيادة العراقية، وعدم استخدام الأراضي العراقية ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية، كما  اكد  استمرار التعاون والتنسيق في المجالات كافة ،بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ف.ا
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