مستشفى الكفيل يقدم خدماته لـ1600 مصاباً بالتظاهرات في كربلاء

أعلن مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من "1600" مصاباً من المتظاهرين.

وقال المستشفى في بيان، أن المستشفى واكب التظاهرات الشعبية منذ انطلاقها في مختلف المحافظات وقدمنا الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافات الأولية وأجرينا العمليات الجراحية لأكثر من (1600) متظاهر لغاية الآن.

وأضاف، أنه تكفل وبشكل مجاني بإجراء أكثر من (50) عملية جراحية لمصابين سقطوا خلال التظاهرات في كربلاء وبغداد وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وواسط.

وأضاف البيان، أن أغلب المصابين قدمنا الخدمات الطبية لهم بمفارزنا وردهة الطوارئ المتواجدة في ساحة التظاهرات بكربلاء وكانت إصاباتهم "الاختناق بالغاز المسيل للدموع وإصابات بجروح نتيجة التعرض للضرب بآلات حادة أو بالحجارة".

وأشار إلى أن عشرات المصابين استقبلتهم طوارئ المستشفى وكانت إصاباتهم بجروح عميقة نتيجة (العيارات النارية، الكرات الحديدة والزجاجية) وآخرون فاقدين للوعي وغيرهم مصابين بكسور نتيجة الشدة الخارجية (ضرب بالعصي)، وكانت إصابة بعضهم بليغة وتطلب إجراء العمليات الجراحية لهم.