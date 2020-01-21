غدا .. افتتاح اول قاعة في العراق خاصة برياضة المعاقين



تفتتح صباح يوم غد الاربعاء ، اول قاعة رياضية من نوعها في العراق خاصة برياضة المعاقين.



وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقيل حميد :" ان القاعة الرياضية المغلقة التي استغرق انشاؤها خمس سنوات ، ستفتتح بمهرجان كبير يحضره كبار الشخصيات الرياضية العراقية ".



واوضح :" ان القاعة ستحتضن العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة باللجنة البارالمبية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الهدف والبوتشيا والعاب اخرى" ، مبينا :" ان هذه القاعة تتسم بالمواصفات والمعايير الدولية ، وهي مجهزة بكافة المستلزمات سواء للاصحاء او المعاقين".



ف.ا