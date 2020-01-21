بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 04:26 م

غدا .. افتتاح اول قاعة في العراق خاصة برياضة المعاقين

اللجنة البارالمبية العراقية

تفتتح صباح يوم غد الاربعاء ، اول قاعة رياضية من نوعها في العراق خاصة برياضة المعاقين.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقيل حميد :" ان القاعة الرياضية المغلقة التي استغرق انشاؤها  خمس سنوات ، ستفتتح بمهرجان كبير  يحضره كبار الشخصيات الرياضية العراقية ".

واوضح :" ان القاعة  ستحتضن العديد من الفعاليات الرياضية الخاصة باللجنة البارالمبية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الهدف والبوتشيا والعاب اخرى" ، مبينا :"  ان هذه القاعة تتسم بالمواصفات والمعايير الدولية ، وهي مجهزة بكافة المستلزمات سواء للاصحاء او المعاقين".

ف.ا
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