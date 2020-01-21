دعوة نيابية لوضع خارطة طريق لحسم مصير " الصحوات"

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الى حسم مصير اكثر من 10 الاف من مقاتلي الصحوات داخل البلاد.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان اكثر من 10 الاف مقاتل بالصحوات منتشرين في عدة محافظات ، لايزال مصيرهم مجهولا ، رغم مرور 13 سنة على انشاءهم قوتهم "، لافتا الى ان رواتبهم محدودة جدا رغم التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال السنوات الماضية.



واضاف :" ان الوقت حان لحسم مصير الصحوات في العراق ككل ، من خلال خارطة طريق واضحة ، سواء بضمهم الى وزارة الدفاع او اية مؤسسة امنية ، او دمجهم في المؤسسات الحكومية المدنية لحسم وضعهم بشكل يتلاءم مع موقفهم الكبير في مواجهة التنظيمات الارهابية ، بدءا بالقاعدة وانتهاء بداعش الارهابي".



وتشكلت قوات الصحوات في عدة محافظات لمقاتلة تنظيم القاعدة بعد 2007 وكان لها دور مهم في انهاء خطر التنظيم انذاك.

ف.ا