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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 04:19 م

دعوة نيابية لوضع خارطة طريق لحسم مصير " الصحوات"

لجنة الامن النيابية

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي،  الى حسم مصير اكثر من 10 الاف من مقاتلي الصحوات داخل البلاد.

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان اكثر من 10 الاف مقاتل بالصحوات منتشرين في عدة محافظات ، لايزال مصيرهم مجهولا ،  رغم مرور 13 سنة على انشاءهم قوتهم "، لافتا الى ان رواتبهم محدودة جدا رغم التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال السنوات الماضية.

واضاف :" ان الوقت حان لحسم مصير الصحوات في العراق ككل ، من خلال خارطة طريق واضحة ، سواء بضمهم الى وزارة الدفاع او اية مؤسسة امنية ، او دمجهم في المؤسسات الحكومية المدنية لحسم وضعهم بشكل يتلاءم مع موقفهم الكبير في مواجهة التنظيمات الارهابية ، بدءا بالقاعدة وانتهاء بداعش الارهابي".

وتشكلت قوات الصحوات في عدة محافظات لمقاتلة تنظيم القاعدة بعد 2007 وكان لها دور مهم في انهاء خطر التنظيم انذاك.

ف.ا

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