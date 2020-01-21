الفتلاوي : الانتخابات المبكرة قد تجرى نهاية العام الحالي

رهن النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، اجراء الانتخابات المبكرة بتحضيرات واستعدادات المفوضية ، وتوقع ان يتم اجراؤها خلال الاشهر الاخيرة من العام الجاري.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء الجديد سيحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة، حيث سيقوم بمهمة الاعداد لهذه الانتخابات"، مبينا :" ان الانتخابات المبكرة قد يتم اجراؤها خلال الاشهر الاخيرة من العام الجاري، وقد تسبق التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه في نهاية 2020 ".



واوضح :" ان الانتخابات لن تجرى دون انهاء استعدادات المفوضية لهذه المهمة، حيث ستمنح الضوء الاخضر لاجرائها ، ليتم بموجبه تحديد الموعد الاكيد لها ".

ف.ا