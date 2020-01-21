تحقيق نيابي بمشاريع ستراتيجية كبيرة طالها الفساد

كشفت لجنة الخدمات النيابية، عن تشكيل لجنة فرعية خلال الايام القادمة للتحقيق بمشاريع ستراتيجية كبيرة طالها الفساد.



وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح صحفي :" ان لجنة الخدمات النيابية ستكلف لجنة فرعية تتألف من عدد من اعضاء اللجنة ، بالاضافة الى محققين من هيئة النزاهة وخبراء من ديوان الرقابة المالية ، للتحقيق بمشاريع ستراتيجية كبيرة طالها الفساد ".



واضاف الربيعي :" ان ابرز المشاريع التي سيجري التحقيق بها هي مشروع ماء الرصافة ومشروع الخنساء ومشروع قناة الجيش ومشروع خط القدس ، وغيرها من المشاريع "، مبينا :" ان هناك فسادا طال تلك المشاريع لسنوات عديدة ، وسنعمل على جميع الملفات المتعلقة بشأنها لاحالة المتورطين الى القضاء ".

ف.ا