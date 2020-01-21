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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 04:07 م

هيئة النزاهة تصدر أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة الأنبار

هيئة-النزاهة

كشفت هيئة النزاهة  عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار؛ لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء،  إلى أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقاً، إضافة إلى مدير الحسابات واثنين من المحاسبين في الدائرة، عن تهمة اختلاس مبالغ مالية تُقدَّرُ بــ(854,000,000) مليون دينار عبر التلاعب والتحريف بالمبالغ  الحقيقية للسلف المصروفة". 

وأضافت: إن المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

ف.ا
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