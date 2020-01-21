مكتب علاوي: مخابرات دولة جارة تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله

اتهم مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، "مخابرات دولة جارة" بالترويج لوفاة الاخير تمهيدا لاغتياله، "كما حدث ابان حكم لنظام السابق"،. و أكد المكتب أن علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل : مخابرات البعث الأسدي تنضم الى خلية الأزمة التي يقودها سليماني في بغداد لتطبيق النموذج السوري في العراق محامية أمريكية تكشف: المخابرات القطرية تمارس الإرهاب لصالح شقيق تميم وزير التربية يوجه بفتح تحقيق بشأن مدرسة في البصرة تروج لإعلانات مدارس أهلية جنايات الكرخ :حكمان بالسجن لمدة 14 سنة لمدان انتحل صفة ضابط في جهاز المخابرات اليونسكو تجري دراسة لادراج قلعة كركوك ضمن لائحة التراث العالمي