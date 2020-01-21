بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
غدا .. افتتاح اول قاعة في العراق خاصة برياضة المعاقين احتراق انبوب نفطي شمالي محافظة ذي قار دعوة نيابية لوضع خارطة طريق لحسم مصير " الصحوات" الفتلاوي : الانتخابات المبكرة قد تجرى نهاية العام الحالي استشهاد متظاهر بقنبلة دخانية وسط بغداد تحقيق نيابي بمشاريع ستراتيجية كبيرة طالها الفساد هيئة النزاهة تصدر أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة الأنبار مكتب علاوي: مخابرات دولة جارة تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله طائرات اف 16 تدمر احد الاوكار التابعة لداعش بجبال حمرين عضو بتيار الحكمة يكشف عن اسباب تأجيل تكليف رئيس الوزراء الجديد أمس
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 04:03 م

مكتب علاوي: مخابرات دولة جارة تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله

اياد علاوي


اتهم مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، "مخابرات دولة جارة" بالترويج لوفاة الاخير تمهيدا لاغتياله، "كما حدث ابان حكم لنظام السابق"،.

و أكد المكتب  أن علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محافظة ذي قار

احتراق انبوب نفطي شمالي محافظة ذي قار 21 كانون الثاني 2020 04:22 م

لجنة الامن النيابية

دعوة نيابية لوضع خارطة طريق لحسم مصير " الصحوات" 21 كانون الثاني 2020 04:19 م

وزارة الدفاع العراقية

طائرات اف 16 تدمر احد الاوكار التابعة لداعش بجبال حمرين 21 كانون الثاني 2020 03:31 م

انفجار

إصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة في نينوى 21 كانون الثاني 2020 01:51 م

الاستخبارات العسكرية

الاستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية في الموصل 21 كانون الثاني 2020 12:36 م

القبض على

القبض على المسؤول الاداري و المالي في داعش بقاطع الجزيرة في الانبار 21 كانون الثاني 2020 12:33 م

0

اعتقال عصابة سرقت 63 كغم من الذهب في الكاظمية ببغداد 21 كانون الثاني 2020 11:29 ص

قطع الطرق

متظاهرو المثنى يقطعون معظم الطرق والجسور بالمحافظة 21 كانون الثاني 2020 11:17 ص

التعليقات