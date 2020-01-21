مكتب علاوي: مخابرات دولة جارة تروج لوفاته تمهيدا لاغتياله





اتهم مكتب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، "مخابرات دولة جارة" بالترويج لوفاة الاخير تمهيدا لاغتياله، "كما حدث ابان حكم لنظام السابق"،.



و أكد المكتب أن علاوي يحضر مؤتمرات إقليمية ودولية خارج العراق، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة.



ف.ا