تداعيات حادث الفيلا .. أول بلاغ من نانسي عجرم ضد تهديدها بالقتل

في محاولة لمواجهة الحملة المضادة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت عجرم وزوجها ببلاغ إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد صحافي سوري مقيم في ألمانيا يدعى وسيم زكور.

ويمتلك زكور الذي يصف نفسه بـ"المتحدث باسم شهداء إدلب"، حسابين عبر فيسبوك ويوتيوب باسم "الصحفي زكور (إعصار الصحافة الثائرة)" يتابعهما الآلاف.

وكان قد ظهر في مقطعي فيديو يهدد فيه عجرم وزوجها وإحدى بناتها بالقتل ممهلاً إياها شهراً واحداً للاختيار بين قتلها هي أو زوجها أو إحدى بناتها، مذكراً بأن أهل الموسى معروفون بالثأر خلال فترة قصيرة لقتلاهم.

وحقق المقطع الأول أكثر من 621 ألف مشاهدة، فيما حظي الأخير بـ150 ألف مشاهدة. ويمتنع موقع بغداد بوست عن نشر المقطعين لما ورد فيهما من تهديد صريح بالقتل.

وادعت عجرم وزوجها عليه بـ"جرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات، وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات".

وورد في البلاغ أن "الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة، وأن المدعى عليه عمد إلى بث مباشر على صفحته على ‘فيس بوك‘ إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل، لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد الموسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

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وأضاف: "أقدم المدعى عليه أيضاً على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهماً إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولاً وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديد مستحقاته المالية".

وشدد على أن "جميع إدلاءاته عارية عن الصحة، وما الهدف منها إلا محاولة ابتزاز الموكلان مادياً والتشهير بسمعتهما، ما يلحق بهما وبعائلتهما أشد الأضرار المادية والمعنوية".

وعقب البلاغ، أوضح جرمانوس أن عجرم "ستلاحق قضائياً كل شخص يفبرك أخباراً وينشر شائعات عنها. كما ستتم ملاحقة كل شخص تعرض لها ولعائلتها بالتهديد قضائياً".

في حين رد زكور على أنباء مقاضاته بأن "قضاء لبنان غير معترف به في الاتحاد الأوروبي. أتمنى يوكلا محامياً ألمانياً لمقاضاتي، فالقضاء الألماني ليس غبياً. كل هذه الفترة كنت صامتاً، لكن طالما اشتكيتوا سيكون الرد بالرد".

وتبدأ 23 كانون الثاني/يناير جلسات محاكمة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بتهمة القتل القصدي للمدعو محمد الموسى، أقام الزوجان اللبنانيان دعوى رسمية ضد الصحافي السوري وسيم زكور بتهم "التهديد والقدح والذم".



وفجر 5 كانون الثاني/يناير، قتل الهاشم الشاب السوري محمد الموسى (33 عاماً) داخل الفيلا الخاصة به في نيو سهيلة بجبل لبنان، قائلاً إنه دخلها مهدداً بسلاح (تبين لاحقاً أنه غير حقيقي) قاصداً السطو المسلح.

ع د

