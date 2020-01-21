عضو بتيار الحكمة يكشف عن اسباب تأجيل تكليف رئيس الوزراء الجديد أمس





أكد عضو تيار الحكمة محمد حسام، ، ان تأجيل تكليف رئيس الوزراء الجديد من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس جاء بسبب استمرار الصراع السياسي على ما يسمى بالاستحقاقات الانتخابية.



وقال ان "مسألة تكليف رئيس الوزراء الجديد تم تأجيلها من يوم أمس الاثنين الى اليوم الثلاثاء ونحن نتأمل ان تسير الامور هذا اليوم"، مبيناً بان "الكتل السياسية ما تزال تضع الاعتراضات و "الفيتو" امام بعض الشخصيات والاسماء لوجود اختلافات بين هذه الشخصيات مع مصالحها استمراراً لمنهج المصالح السياسية والحزبية الضيقة مع الاسف الشديد.



ف.ا