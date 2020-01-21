الزاملي: مرشح مفاجئ لرئاسة الحكومة وتكليفه الأسبوع المقبل





كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، عن مرشح مفاجئ لرئاسة الحكومة وتكليفه الأسبوع المقبل.



وقال الزاملي ان" هناك حراكا لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه، وقدمت 5 شخصيات لرئيس الجمهورية بعضها شخصيات جدية وأخرى مستقلة منهم علي شكري ومصطفى الكاظمي ومحمد علاوي"، رافضاً الكشف عن" اسم المرشح المفاجئ لرئاسة الحكومة المقبلة".



وأضاف ان" رئيس الجمهورية لن يحسم اسم المرشح بسبب استمرار خلاف على التسمية"، معلناً" تكليف رئيس وزراء في الأسبوع المقبل"، مبيناً ان" المرشح الذي يتطابق من الرؤية الامريكية والإيرانية ودول جوار العراق هو الاوفر حظا".



ف.ا