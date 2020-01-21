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الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 02:05 م

بالوثيقة .. شكوى ضد النائب الأول لمحافظ البصرة إلى قاضي "النزاهة "

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 تقدم  حسين محمد علي السعدون من أهالي محافظة البصرة بشكوى ضد  محمد طاهر التميمي النائب الاول لمحافظ البصرة عن التيار الصدري  الى القاضي المختص بقضايا النزاهة 

وفي التفاصيل أن نائب المحافظ أصدر كتبا موجهه الى عدد من الدوائر الحكومية في محافظة البصرة طالبا فيها تخصيص سيارات حكومية لنقل المتظاهرين من البصرة الى بغداد .

ولكون التظاهر هو عمل سياسي وحزبي فلا يجوز تمويله من المال العام فعليه طلب المشتكي اجراء التحقيق بحق المشكو منه واصدار امر الى الجهات ذات العلاقة بعدم تنفيذ الطلب الوارد في كتب النائب الاول لمحافظ البصرة

 

ع د
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