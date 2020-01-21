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الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 12:56 م

بوساطة تميم وجونسون .. إيران تبحث عن مخرج لأزمتها والتصالح النووي مع الولايات المتحدة

تميم بن حمد والرئيس روحاني

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الايراني حسن روحاني مؤخرا الوضع المتفجر بين إيران والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بفتح مسارات جديدة للسلام والتنمية والتفاوض بعد مقتل قاسم سليماني
وطلب جونسون وقف اي عمل عدائي لإيران يمكن ان يهدد المصالح الامريكية او الاوروبية في المنطقة قبل الشروع بمسار جديد .
وجاء الاتصال بعد رسالة ايرانية أبلغها امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ال» جونسون كان قد تلقاها وزير خارجيته من نظيره الايراني جواد ظريف .
وبحسب المصادر المطلعة فإن الرسالة الايرانية تتعلق بعرض جديد للعودة للتفاوض حول الاتفاق النووي شرط ان تفاتح بريطانيا البيت الابيض بخصوصه ،وان تكون هناك ضمانات اوروبية وان ايران مستعدة لتنفيذ كل الخطوات التي ينص عليها اي اتفاق جديد ، اذا تم رفع العقوبات الامريكية وفق جدول زمني كمبادرة حسن نية مع الاعلان عن انطلاق التفاوض الجديد بين واشنطن وطهران حول النووي .
واضافت المصادر انه لم يجر بحث وضع العراق السياسي او التدخل الايراني فيه .
وقالت وكالة الانباء القطرية ان  أمير البلاد، اتصالا هاتفيا  مع جونسون
تم خلال الاتصال استعراض أبرز المستجدات في المنطقة، بعد الأوضاع الأخيرة في العراق، والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار فيها .
كما جرى خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها

ع د

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أخر تعديل: الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 02:35 م
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