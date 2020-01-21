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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 12:32 م

هيئة التقاعد الوطنية تنفي أنباء عدم قدرتها دفع رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد الوطنية


نفت هيئة التقاعد الوطنية، ، تقارير صحفية أشارت الى “عجزها” عن دفع رواتب المتقاعدين، وعدم إمكانيتها تطبيق قانون التقاعد الجديد.

وقالت الهيئة، في بيان: ان “بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغرضة مفادها عدم قدرة هيئة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين، وعدم امكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”. مبينة انها “منذ 2/1/2020 باشرت تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لأحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020”.

واضافت انها “مستمرة بتسلم واستقبال المعاملات التقاعدية من كل دوائر الدولة، وانجازها خلال اليوم نفسه أو في اليوم الذي يليه من خلال برنامج الكتروني متطور”. مشيرة الى “الاستدامة المالية لصندوق التقاعد واستمرارها بصرف الرواتب التقاعدية، ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة”.

ف.ا
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