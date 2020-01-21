متظاهرون يحاصرون حقل نفط الأحدب .. وتوقف انتاج الطاقة بمحطة الزبيدية

أفادت صحيفة رسمية، الثلاثاء، بتوقف انتاج الطاقة في محطة الزبيدية الغازية بمحافظة واسط نتيجة إيقاف انتاج حقل الاحدب بسبب التظاهرات التي تشهدها المحافظة.



وقال مصدر بإدارة حقل الاحدب قوله، إن “الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظة واسط ادت الى ايقاف انتاج حقل الاحدب النفطي، ما تسبب بوقف انتاج الطاقة في محطة الزبيدية الغازية”.



وأضاف المصدر، أن “حقل الاحدب النفطي غربي مدينة الكوت، شهد مؤخرا حالات ارباك في العمل بسبب قيام بعض المحتجين بقطع الطرق المؤدية للحقل”، منوها بأن “ادارة الحقل وبعد فشلها باقناع المحتجين بفتح الطريق المؤدي للحقل، قررت اطفاء الحقل (shut down) وايقاف الانتاج بالكامل احتجاجا على تلك الممارسات، لحين ايجاد حل لمشكلة تكرار عمليات قطع الطرق المؤدية للحقل”.



واوضح المصدر ان “ايقاف انتاج الحقل سيؤدي الى ايقاف عمل المحطة الغازية الكهربائية كونها تعتمد في تشغيل محطاتها على الوقود المنتج من حقل الاحدب، فضلا عن تسببه بايقاف معمل انتاج الغاز السائل”، داعيا الجهات المعنية إلى “إيجاد ضمانات لاستئناف الشركة الصينية عمليات استخراج النفط من الحقل وضمان انسيابية العمل بشكل طبيعي”.



يذكر ان حقل الاحدب النفطي غربي الكوت هو احد الحقول غير المستثمرة ويبلغ معدل انتاجه 170 الف برميل يوميا، بينما انتهت الشركة المنفذة للمشروع من حفر170 بئرا من اصل 404 آبار في الحقل، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 الف برميل يوميا، ويضم الحقل احتياطيا يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط.

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