مستشار رئيس الوزراء: قانون التقاعد سيقضي على 40% من البطالة





أكد المستشار المالي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح أن قانون التقاعد الجديد الذي اقره مجلس النواب سيقضي على 40% من البطالة، مشيرا إلى وجود أربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود.



وقال صالح في تصريح صحفي، إن “نحو أربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود، ونحو ثلاثة ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة العامة”، مبينا أن “على الحكومة ومجلس النواب توفير ضمانات للعاملين في القطاع الخاص من اجل الحد من الاقبال على القطاع الحكومي.



وأضاف، أن “القانون الجديد للتقاعد سيسهم بمعالجة 40 بالمئة من نسبة البطالة المستشرية خلال الاعوام الاربعة المقبلة، لكن القانون يفرط بخبرات وظيفية لا يمكن تعويضها.



ف.ا