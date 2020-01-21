هبوط أسعار النفط بنسبة 1% مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي

هبطت أسعار النفط، اليوم، بنسبة 1%، مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وكان خام برنت منخفضًا 62 سنتا بما يعادل حوالي 1% إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7% إلى 58.12 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، أن الوضع في ليبيا أعطى دعمًا مبكرًا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.

كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيرا، حسبما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

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