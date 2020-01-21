بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية في الموصل القبض على المسؤول الاداري و المالي في داعش بقاطع الجزيرة في الانبار هيئة التقاعد الوطنية تنفي أنباء عدم قدرتها دفع رواتب المتقاعدين السفير الكندي في بغداد يحذر من عدم تجديد تأشيرات الدخول لمنظمات الإغاثة الدولية متظاهرون يحاصرون حقل نفط الأحدب .. وتوقف انتاج الطاقة بمحطة الزبيدية مستشار رئيس الوزراء: قانون التقاعد سيقضي على 40% من البطالة هبوط أسعار النفط بنسبة 1% مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي المالية النيابية: لا مخرج قانونيا للمضي بإقرار الموازنة العامة دون تشكيل حكومة جديدة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين بعد انتشار فيروس خطير في الصين سائرون يحمّل الكتل السياسية مسؤولية التصعيد في الشارع العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 12:23 م

هبوط أسعار النفط بنسبة 1% مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي

النفط
هبطت أسعار النفط، اليوم، بنسبة 1%، مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.
 وكان خام برنت منخفضًا 62 سنتا بما يعادل حوالي 1% إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7% إلى 58.12 دولار.
وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، أن الوضع في ليبيا أعطى دعمًا مبكرًا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.
كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيرا، حسبما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.
ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة التقاعد الوطنية

هيئة التقاعد الوطنية تنفي أنباء عدم قدرتها دفع رواتب المتقاعدين 21 كانون الثاني 2020 12:32 م

اولريك شانون

السفير الكندي في بغداد يحذر من عدم تجديد تأشيرات الدخول لمنظمات الإغاثة الدولية 21 كانون الثاني 2020 12:28 م

التظاهرات

متظاهرون يحاصرون حقل نفط الأحدب .. وتوقف انتاج الطاقة بمحطة الزبيدية 21 كانون الثاني 2020 12:27 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء: قانون التقاعد سيقضي على 40% من البطالة 21 كانون الثاني 2020 12:25 م

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين بعد انتشار فيروس خطير في الصين 21 كانون الثاني 2020 12:20 م

عباس عليوي

اتحاد الكرة لم يرسل استقالته الى الـ "فيفا" .. لاسباب مجهولة 21 كانون الثاني 2020 11:58 ص

كأس العرب

هذه هي مجموعة العراق في بطولة كأس العرب الكروية تحت 20 عاما 21 كانون الثاني 2020 11:37 ص

وزارة الكهرباء

الكهرباء : توقف الغاز الايراني وراء زيادة ساعات القطع المبرمج 21 كانون الثاني 2020 11:34 ص

التعليقات