سائرون يحمّل الكتل السياسية مسؤولية التصعيد في الشارع العراقي



حمّل النائب عن تحالف سائرون، مضر خزعل، الكتل السياسية مسؤولية ما شهدته بغداد ومحافظات اخرى من تصعيد خطير، بسبب عدم حسم ملف رئاسة الوزراء.



وقال خزعل ان موضوع رئاسة الوزراء اخذ باعا طويلا، ويحتاج الى نية صادقة من قبل القوى السياسية لحسمه، لانه ينعكس على الشارع العراقي.



وتابع: يجب ان يُحسم هذا الملف بأقرب وقت. مضيفا: نحن بانتظار تكليف رئيس الجمهورية لإحدى الشخصيات التي تنطبق مواصفاتها مع ما يطلبه المتظاهرون والمعتصمون والكتل النيابية. لافتا الى: ان الكل يتحمل مسؤولية التصعيدات الاخيرة لانه يجب ان نعمل بجد من اجل انهاء معاناة الشعب العراقي للكثير من الامور التي انطلقت من ساحات الاعتصامات.



ولفت الى: ان مجلس النواب اخذ على عاتقه اقرار بعض القوانين المهمة، ابرزها قانون المفوضية وقانون الانتخابات. لافتا الى: ان قانون الانتخابات يعد من افضل القوانين لكونه انصف جميع الشخصيات التي يمكن ان تعرض نفسها على الجمهور لكي تحصل على ثقته لتمثيلها في مجلس النواب القادم.

ف.ا