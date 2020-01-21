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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 12:11 م

حرب يؤكد أستمرار حكومة تصريف الأمور لحين تصويت البرلمان على رئيس الوزراء الجديد

طارق حرب


أكد الخبير القانوني طارق حرب، أستمرار حكومة تصريف الأمور لحين تصويت مجلس النواب على رئيس الوزراء الجديد، وقال" لا خلو منصب سابقاً ولا فراغ منصب حالياً دستورياً".

 وقال حرب في بيان" ان من كان يقول بخلو منصب رئيس الوزراء كان قوله خالياً دستورياً كذلك فأن من يقول بالفراغ فأن قوله فارغ دستورياً فالخلو والفراغ في العقل الدستوري لمن يقول به ولا خلو ولا فراغ في الحكم الدستوري والقاعدة الدستورية هو أستمرار حكومة تصريف الامور اليومية لحين اجازة البرلمان وموافقته على الوزارة الجديدة سواء حصل ذلك في أسبوع أو شهر أو أكثر".

وأضاف"   لا يمكن تطبيق أحكام الماده 61 من الدستور لأن تلك الماده تتكلم عن رئيس وزراء معاقب بعقوبة سحب الثقه والحكومه الحاليه لم يقرر البرلمان سحب الثقه عنها واقالتها وانما حكومه مستقيله فسحب الثقه شيء والاستقاله بأرادة الحكومه شيء آخر".

ف.ا
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