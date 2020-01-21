الخالدي : رئيس الجمهوريـة سيكلف مرشحـا لرئاسة الحكومة يحظى بالقبول من الشارع العراقي





اكدت كتلة بيارق الخير النيابية ان رئيس الجمهوريـة برهم صالح سيكلف مرشحـا يحظى بالمقبولية لدى الشارع الشعبي لرئاسة الحكومة المقبلة .



وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي ، ان " الكتل السياسية قدمت اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية ، ليكلف احدهم رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة ، على ان يحظى المكلف لمنصب رئيس الوزراء بمقبولية الشارع العراقي ويلبي مطالب المتظاهرين".



واضاف ان " الكتل السياسية قدمت اسماء مرشحيها الى رئيس الجمهورية ليختار احدهم بناء على مقبولية المرشح الجديد لدى الشارع الشعبي واوساط المتظاهرين السلميين "، مبينا ان " مجلس النواب سيصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال مدة شهر واحد يبدأ من تأريخ التكليف الرسمي لرئيس الوزراء المرشح ، وسيتزامن ذلك مع انتهاء العطلة التشريعة.



ف.ا