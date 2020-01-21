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الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 12:03 م

من حكمة "الحكمة" التمتع بالعطلة .. وترك المتظاهرين وسط الرصاص والغازات!!

قطع الطرق

حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية لم يتفق الفرقاء على مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية الموعودة .. 

فقد اعلن مصدر مطلع ، عقب اجتماع استغرق عدة ساعات بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورؤساء الكتل ، عن تأجيل تقديم مرشح ، بسبب اعتراض رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم لرغبته في مرشح " غيرجدلي" .

تيار الحكيم ذاته الذي يريد رئيسه مرشحا " غير جدلي " في اجتماعه مع الرئيس ، نراه يلبس لبوسا آخر في مجلس النواب .. فقد سحب نفسه من مسألة تنفيذ مطالب المتظاهرين ، ورمى الكرة في ملعب الحكومة ، طلبا للراحة والاستجمام ..

النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية  عباس سروط قال بمنتهى " الاريحية" :" ان البرلمان قدم ماعليه واستجاب لمطالب المتظاهرين ، والمطالب الاخرى  تتعلق بالحكومة  واجراءاتها "..

النائب عن الكتلة التي تتباهى وتتبجح بانها "معارضة " ، استبعد  ان يعقد البرلمان جلسته المقبلة يوم غد الاربعاء ، كما هو مقرر  ، لعدة اسباب ، اولها الوضع الامني المتدهور في بغداد والمحافظات ، وقطع الطرق بين بغداد  واغلب المحافظات الوسطى والجنوبية ، وكذلك قرب بدء العطلة التشريعية بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ".

سروط تناسى او غاب عنه ان اسباب عدم عقد الجلسة ، حسب رأيه ، هي نفسها .. التي تستوجب عقد جلسة طارئة لاتخاذ مقررات  مؤثرة وحاسمة ، بعد التصعيد الاخير في التظاهرات ، لكن النائب "المعارض" فضل ، كما يبدو ، التمتع بالعطلة وترك المتظاهرين وسط برد وامطار الشتاء ورصاص وغازات القوات الامنية ، تحت رحمة حكومة تصريف اعمال مشلولة وعاجزة منذ اليوم الاول لحمايتها .. 

ف.ا
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