اتحاد الكرة لم يرسل استقالته الى الـ "فيفا" .. لاسباب مجهولة

اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية :" ان اتحاد الكرة لم يرسل استقالته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن.



وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يرسل استقالته لنظيره الاتحاد الدولي حتى الآن ".



واضاف عليوي :" ان اسباب عدم ارسال استقالة الاتحاد الى الفيفا ما زالت مجهولة ".



وكان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال قد رفع شكوى في المحاكم المحلية ومحكمة "كأس" على رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بتهمة التزوير في اجتماع الهيئة العامة للاتحاد قبل انتخابات المكتب التنفيذي السابقة التي فاز فيها مسعود بالرئاسة وجبار بمنصب النائب الثاني، واصدرت المحكمة وثيقة القاء قبض بحق الاثنين.



وقدم الاتحاد العراقي استقالة جماعية مقابل سحب درجال دعواه القضائية , وكان مقررا ان ترسل الاستقالة الى الاتحاد الدولي ، حسب الاتفاق مع درجال الذي تم برعاية وضمان النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية .

ف.ا