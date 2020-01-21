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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 11:31 ص

مشروع تشغيل الشباب على طاولة نقاش وزارة التخطيط

وزارة التخطيط

ناقشت وزارة التخطيط مشروع تشغيل الشباب، مؤكدة :" ان المشروع يتضمن توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لاقامة مشاريع مدرّة للدخل ".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي :" ان الوزير نوري صباح الدليمي ترأس الاجتماع الاول للهيأة الوطنية العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب المُشكّل حديثاً برئاسة وزير التخطيط، والذي ضم في عضويته ممثلين عن وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والقطاع الخاص".

واكد الدليمي خلال الاجتماع،  اهمية  ارتباط مثل هذا المشروع بوزارة التخطيط  لوضع سياسات بعيدة المدى وترجمتها الى اجراءات عملية تسهم بتفعيل القطاع الخاص وريادته لمختلف القطاعات".

ووصف  المشروع بانه "انطلاقة مهمة نحو استيعاب الشباب واستثمار امكاناتهم ، من خلال توفير فرص العمل المناسبة، ومنح القروض الميسرة لاقامة مشاريع مدرّة للدخل"، داعياً الى "الاستفادة في المرحلة الراهنة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بالاقراض والبالغة  ترليون دينار".

 

ف.ا

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