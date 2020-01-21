حتى الالبان .. العراق في مقدمة المستوردين من ايران !

اعلنت رابطة صناعة الالبان الايرانية عن تصدر العراق لائحة الدول المستوردة للالبان من ايران.



وقال عضو الرابطة امير حسين صفري في تصريح صحفي :" ايران تصدر 400 ألف طن من منتجات الالبان بقيمة 750 مليون دولار سنويا ".



واضاف صفري :" ان منتجات الالبان تتصدر قائمة المواد الغذائية المصدرة من ايران، في الوقت الذي يتصدر فيه العراق ترتيب المستوردين لها"، مبينا :" ان منتجات الالبان الايرانية تستحوذ على 40 الى 45 بالمئة من السوق العراقية في الوقت الراهن ".



ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق نحو ثمانية مليارات دولار.

ف.ا