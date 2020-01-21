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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 11:28 ص

حتى الالبان .. العراق في مقدمة المستوردين من ايران !

البان

اعلنت رابطة صناعة الالبان الايرانية عن تصدر العراق لائحة الدول المستوردة للالبان من ايران.

وقال عضو الرابطة امير حسين صفري في تصريح  صحفي :"  ايران  تصدر 400 ألف طن من منتجات الالبان بقيمة 750 مليون دولار سنويا ".

واضاف صفري :" ان منتجات الالبان تتصدر قائمة المواد الغذائية المصدرة من ايران، في الوقت الذي يتصدر فيه العراق ترتيب المستوردين لها"، مبينا :" ان  منتجات الالبان الايرانية تستحوذ على 40 الى 45 بالمئة من السوق العراقية في الوقت الراهن ".

ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق نحو ثمانية مليارات دولار.

 

ف.ا

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