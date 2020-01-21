متظاهرون يقطعون طرقاً رئيسة وفرعية في البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين في المحافظة أقدموا على إغلاق عدد من الطرق الرئيسة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهري البصرة قطعوا شوارع الأندلس، والتجاري، والجبيلة، فضلاً عن الشوارع الفرعية المؤدية للاعتصام المركزي في فلكة البحرية".

وأشار إلى أن "المتظاهرين قطعوا الطرق بعد تصادمهم مع قوات الصدمة استمرت منذ صباح الأمس حتى فجر اليوم".

ولفت الى أن "متظاهري القرنة قطعوا ايضا جسر الكرنة الكونكريتي، والجسر الانبوبي بالكامل منذ فجر اليوم".

وأوضح، أن "إغلاق الطريق أدى الى قطع الحركة بين محافظة البصرة ومحافظة ميسان بالكامل".



