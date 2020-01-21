كنا : الكتل لم تتوصل حتى الان الى مرشح توافقي لرئاسة الحكومة الانتقالية



اكد رئيس تحالف كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق على تقديم مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة .



وقال كنا في تصريح صحفي :" ان الكتل لم تصل الى اتفاق بشكل نهائي على تقديم مرشح توافقي الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، الذي ارجأ سفرته للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي ، الى اليوم الثلاثاء ".



واضاف :" ان ضغط الشارع المنتفض قد يدفع الكتل السياسية الى حسم خلافاتها بشأن اسم المرشح الجديد".



وقد اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح مع قادة الكتل السياسية حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية من اجل التوصل الى توافق على مرشح من بين ثلاثة اسماء ، هم محمد توفيق علاوي ومعين الكاظمي وعلي الشكري ، دون ان يتم التوصل الى نتيجة .



ف.ا