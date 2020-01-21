متظاهرو المثنى يقطعون معظم الطرق والجسور بالمحافظة

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الثلاثاء، بأن متظاهرين غاضبين أقدموا على إغلاق عدد من الطرق في المحافظة، مشيراً الى قطع طريق سماوة – رميثة في المحافظة.



وقال مصدر أمني، إن “متظاهري محافظة المثنى قطعوا طريق السماوة – الرميثة في المحافظة، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة على مطالبهم”.



وذكر أن “المتظاهرين أغلقوا جسر الغدير، وجسر المفوضية والجسر المعلق، وجسر الرميثة الرئيس”.



وأشار الى أن “متظاهري المثنى أقدمو على إغلاق تقاطع الغدير، وتقاطع الصياغ، وتقاطع علي الظاهر، بالإضافة الى مدخلي الرميثة الجنوبي والشمالي”.



وأضاف أن “المتظاهرين مستمرون في التصعيد وغلق الطرق الرئيسة لحين الاستجابة لمطالباتهم باختيار رئيس وزراء غير جدلي وتمرير قانون الانتخابات”.



يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء “المهلة” التي حددها المتظاهرون، دون تلبية مطالبهم، حيث أقدم المتظاهرون في محافظة ذي قار، على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والمحافظة، والطريق الرابط بين محافظة واسط والمحافظة.

ع د