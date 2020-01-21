الاتحاد الوطني : الامور قد تخرج عن السيطرة .. والكتل الشيعية تتحمل المسؤولية



حذر الاتحاد الوطني الكردستاني من تفاقم الازمة وخروج الاوضاع في بغداد ومدن الجنوب عن السيطرة.



وقال عضو الاتحاد الوطني صالح فقي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية ، وتحديدا الشيعية منها ، مطالبة اليوم بموقف قوي والاسراع بتسمية رئيس الوزراء دون شروط او استمرار الخلافات".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ينتظر من الكتل السياسية ان تسمي مرشحا غير توافقي يحظى بمقبولية من قبل المتظاهرين ، وسيعلن تكليفه خلال ساعات اذا ما توفر هذا الشخص ، لكن الشرط الاساس ان يحظى بدعم من قبل المتظاهرين اولا ، وبخلافه لن يسمي اي مرشح اطلاقا ".



ف.ا