نائب يفتح النار على "سائرون" : أكثر الكتل فساداً ومصادر أموال التيار الصدري معروفة

هاجم عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، كتلة سائرون النيابية وزعيم التحالف مقتدى الصدر.



وقال خشان في منشور على حسابه في فيسبوك: “سائرون أكثر الكتل فسادا، والصدر راض عنها رضا الشريك المستفيد لأن أمره مطاع ورأيه مسموع”.



واضاف أن “التيار بحاجة إلى أموال لإدارته ورواتب أعضاء الهيئات الاقتصادية والسياسية والمناصب تجيب المكاسب، والصدر ما عنده فلوس يدفع، فترك الأمور لمن هم أدنى منه: دبروا حالكم ودبروا مصرفكم!”.



وتابع أن: “تغريدة علاوي (محمد توفيق علاوي) مجرد قرينة، والدليل على تمسك سائرون بنصيبها من المغانم والمتاجرة بها ثابت، ومصادر أموال التيار معروفة”.

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