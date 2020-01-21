بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الاستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية في الموصل القبض على المسؤول الاداري و المالي في داعش بقاطع الجزيرة في الانبار هيئة التقاعد الوطنية تنفي أنباء عدم قدرتها دفع رواتب المتقاعدين السفير الكندي في بغداد يحذر من عدم تجديد تأشيرات الدخول لمنظمات الإغاثة الدولية متظاهرون يحاصرون حقل نفط الأحدب .. وتوقف انتاج الطاقة بمحطة الزبيدية مستشار رئيس الوزراء: قانون التقاعد سيقضي على 40% من البطالة هبوط أسعار النفط بنسبة 1% مع توقعات بعودة إنتاج الخام الليبي المالية النيابية: لا مخرج قانونيا للمضي بإقرار الموازنة العامة دون تشكيل حكومة جديدة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين بعد انتشار فيروس خطير في الصين سائرون يحمّل الكتل السياسية مسؤولية التصعيد في الشارع العراقي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 11:11 ص

نائب يفتح النار على "سائرون" : أكثر الكتل فساداً ومصادر أموال التيار الصدري معروفة

الخشان

هاجم عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، كتلة سائرون النيابية وزعيم التحالف مقتدى الصدر.

وقال خشان في منشور على حسابه في فيسبوك: “سائرون أكثر الكتل فسادا، والصدر راض عنها رضا الشريك المستفيد لأن أمره مطاع ورأيه مسموع”.

واضاف أن “التيار بحاجة إلى أموال لإدارته ورواتب أعضاء الهيئات الاقتصادية والسياسية والمناصب تجيب المكاسب، والصدر  ما عنده فلوس يدفع، فترك الأمور لمن هم أدنى منه: دبروا حالكم ودبروا مصرفكم!”.

وتابع أن: “تغريدة علاوي (محمد توفيق علاوي) مجرد قرينة، والدليل على تمسك سائرون بنصيبها من المغانم والمتاجرة بها ثابت، ومصادر أموال التيار معروفة”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مثال الآلوسي

الآلوسي: الاستثناءات الممنوحة لحكومة عبد المهدي تساهم بتمويل الحرس الثوري وميليشياته 21 كانون الثاني 2020 12:02 م

حسن الموسوي

الموسوي يطالب ترامب بحماية الأموال العراقية: حكومة عبد المهدي تنقل العملات الصعبة إلى إيران 18 كانون الثاني 2020 03:06 م

حسن الموسوي

مرجع ديني يتوعد بمحاربة "الطغاة في العراق.. ويدعو إلى إسقاط حكومة عبد المهدي وبرلمان الحلبوسي 17 كانون الثاني 2020 12:04 م

أنور قرقاش

قرقاش: السودانيون يواجهون تراكمات فشل البشير والإخوان في إدارة البلاد 16 كانون الثاني 2020 11:50 ص

عبد المهدي

الملا يوجه رسالة نارية لعبد المهدي: بعهدك فقدنا السيادة وسال الدم العراقي 14 كانون الثاني 2020 02:28 م

عبد الصمد وغالي

السفارة الفرنسية في العراق تدين اغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي 12 كانون الثاني 2020 05:14 م

اياد علاوي

علاوي مغردا : لا أسعى لرئاسة الوزراء ..و لن أتسابق مع الطامعين للحصول عليها 12 كانون الثاني 2020 05:05 م

اياد علاوي

علاوي مغردا: لن أرشح لرئاسة الوزراء والأمر متروك للشعب 12 كانون الثاني 2020 04:53 م

التعليقات