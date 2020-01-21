محتجون غاضبون يقطعون جميع الطرق في المثنى

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، بأن متظاهرين غاضبين أقدموا على إغلاق عدد من الطرق في المحافظة، مشيراً الى قطع طريق سماوة – رميثة في المحافظة.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "متظاهري محافظة المثنى قطعوا طريق السماوة - الرميثة في المحافظة، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة على مطالبهم".

وذكر أن "المتظاهرين أغلقوا جسر الغدير، وجسر المفوضية والجسر المعلق، وجسر الرميثة الرئيس".

وأشار الى أن "متظاهري المثنى أقدمو على إغلاق تقاطع الغدير، وتقاطع الصياغ، وتقاطع علي الظاهر، بالإضافة الى مدخلي الرميثة الجنوبي والشمالي".

وأضاف أن "المتظاهرين مستمرون في التصعيد وغلق الطرق الرئيسة لحين الاستجابة لمطالباتهم باختيار رئيس وزراء غير جدلي وتمرير قانون الانتخابات".