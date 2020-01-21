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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 11:01 ص

بالصور .. اندلاع حريق ضخم بمخزن للأقمشة والسجاد في بابل

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اندلاع حريق كبير في محافظة بابل، فيما اشارت الى انه تم السيطرة على الحريق واخماده.
 
وقالت المديرية في بيان  لها ان “محافظة بابل استفاقت صباح هذا اليوم على حادث حريق داخل مركز المحافظة وبالتحديد في منطقة شارع ٤٠”، مبينة انه “على الفور وبالسرعة الفائقة توجهت مفارز الدفاع المدني في مركز المحافظة وبالتحديد مركز الحلة والجنائن وحمورابي والاليات الحوضية الساندة لها من بقية المراكز حيث كان الحادث عباره عن أحتراق مخزن للاقمشة ضمن مساحة تقدر بـ ٣٠٠ متر.
واضافت انه “تم الاحاطه بالنيران من كل الجوانب ومنعها من الاتساع الى المخازن المجاورة، حيث تم انقاذ المخزن المجاور والذي تقدر مساحته بـ ٣٠٠ متر ايضا مملؤ بالسجاد والمفروشات وكذلك الحفاظ على الدور الملاصقة والقريبة من المخزن المحترق”، مشيرة الى انه “تم اخماد النيران بالكامل”.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



ع د

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