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الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 09:03 ص

صحيفة إسرائيلية تكشف معلومات عن خليفة زعيم داعش الإرهابي البغدادي

البغدادي

كشفت صحيفة " يسرائيل هيوم" الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن خليفة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي.

وأوضحت الصحيفة أن الاسم الحقيقي لزعيم داعش الجديد هو أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلابين وكنيته هي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وهو من أصول تركمانية وولد بمدينة تلعفر.

وأوضحت الصحيفة، أن مصادر استخباراتية غربية قالت إنه كان رفيق للبغدادي فى السجن عندما سجن فى عام 2003، مشيرة إلى أنه تم اختياره بعد ساعات فقط من اغتيال البغدادي، فى أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه بفضل معرفته بالشريعة الإسلامية، تدرج الصلابي في صفوف التنظيم وحدد سياسات داعش الوحشية، القائمة على قطع الرؤوس واستخدام الأطفال لذبح الضحايا وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

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